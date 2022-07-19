Стоимость нефти снизилась на опасениях трейдеров за спрос

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам.

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4%, до 105,85 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 99 долларов. В понедельник нефть подорожала на 5% и 5,5% соответственно.

Стоимость нефти снизилась на опасениях вокруг спроса из-за рисков в экономике, а также в рамках коррекции после роста ранее. При этом инвесторы оценивают и перспективы вокруг поставок на фоне сделки ОПЕК+ и ситуации в Ливии.

Опасения вокруг экономики сохраняются на фоне высокой инфляции и мер мировых ЦБ для сдерживания роста цен. Центробанки склонны к повышению ключевых ставок, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире, а это негативно для ожиданий по спросу на нефть.

Ранее СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.