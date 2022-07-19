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Стоимость нефти снизилась на опасениях трейдеров за спрос

Стоимость нефти снизилась на опасениях трейдеров за спрос Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам.
Энергетика
19 июля 2022 г. 09:26
Стоимость нефти снизилась на опасениях трейдеров за спрос

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4%, до 105,85 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 99 долларов. В понедельник нефть подорожала на 5% и 5,5% соответственно.

Стоимость нефти снизилась на опасениях вокруг спроса из-за рисков в экономике, а также в рамках коррекции после роста ранее. При этом инвесторы оценивают и перспективы вокруг поставок на фоне сделки ОПЕК+ и ситуации в Ливии.

Опасения вокруг экономики сохраняются на фоне высокой инфляции и мер мировых ЦБ для сдерживания роста цен. Центробанки склонны к повышению ключевых ставок, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире, а это негативно для ожиданий по спросу на нефть.

Ранее СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.

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