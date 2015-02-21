Стоимость нефти снизилась до 60 долларов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Цены на апрельские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE зафиксировались на уровне 60 долларов за баррель.

Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что на прошлой неделе стало известно, что запасы нефти в США увеличились до рекордных 425,6 млн баррелей, а объем добычи нефти за неделю вырос на 54 тысячи баррелей в сутки.

Тем не менее нефть продолжает дорожать из-за планов крупных компаний сократить объемы добычи и инвестиции.

Ранее министерство финансов России оценило потери бюджета от снижения цен на нефть со 100 до 50 долларов за баррель в 180 млрд долларов ежегодно.