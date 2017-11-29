Стоимость нефти снижается на неопределенности вокруг продления сделки ОПЕК+

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Цены на нефть во вторник вечером снижаются на фоне неопределенности относительно сроков ожидаемого продления соглашения о сокращении добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.14 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 63,27 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,14%, до 58,03 доллара за баррель.

Рынки реагируют на заявления представителей стран, входящих в соглашение ОПЕК+.

Так, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ранее во вторник заявил, что, по его мнению, 30 ноября будет принято решение о продлении сделки. Он также отметил, что обсуждаются три варианта продления соглашения: шесть месяцев, девять месяцев или год. Кроме того, министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что его страна также поддерживает продление сделки, однако не уточнил период возможного продления.

"Судя по обсуждениям соглашения ОПЕК+, которые уже происходят в Вене, мы полагаем, что по итогам встречи в четверг сделка будет продлена, скорее всего, еще на 6-9 месяцев", - приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных экспертов из JBC Energy.

В Вене 29 ноября состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировке его условий, в который входят представители только шести стран соглашения — Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. 30 ноября пройдет встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти.