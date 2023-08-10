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Стоимость нефти слабо снизилась на оценке инвесторами разнонаправленных факторов

Стоимость нефти слабо снизилась на оценке инвесторами разнонаправленных факторов Мировые цены на нефть символически снизились на утренних торгах, пока инвесторы оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения этого сырья на рынке.
Энергетика
10 августа 2023 г. 09:38
Стоимость нефти слабо снизилась на оценке инвесторами разнонаправленных факторов

Мировые цены на нефть символически снизились на утренних торгах, пока инвесторы оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения этого сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%, до 87,46 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на столь же символические 0,07%, до 84,34 доллара.

Текущие ценовые уровни могут балансироваться перспективами сокращения предложения на рынке, с одной стороны, и краткосрочного снижения спроса со стороны США, где растут запасы нефти.

"Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной усиливает ожидания по поводу сокращения предложения со стороны ОПЕК+. Рынки отмахнулись от неожиданного роста запасов нефти в США", - сказал агентству Bloomberg рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана (Charu Chanana).

Кроме того, ранее Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное, помимо обязательств в рамках ОПЕК+, сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь.

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