Стоимость нефти слабо снизилась на оценке инвесторами разнонаправленных факторов

Мировые цены на нефть символически снизились на утренних торгах, пока инвесторы оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения этого сырья на рынке.

Мировые цены на нефть символически снизились на утренних торгах, пока инвесторы оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения этого сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%, до 87,46 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на столь же символические 0,07%, до 84,34 доллара.

Текущие ценовые уровни могут балансироваться перспективами сокращения предложения на рынке, с одной стороны, и краткосрочного снижения спроса со стороны США, где растут запасы нефти.

"Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной усиливает ожидания по поводу сокращения предложения со стороны ОПЕК+. Рынки отмахнулись от неожиданного роста запасов нефти в США", - сказал агентству Bloomberg рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана (Charu Chanana).

Кроме того, ранее Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное, помимо обязательств в рамках ОПЕК+, сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь.