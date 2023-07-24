О нас

Стоимость нефти слабо снизилась на фоне заседаний крупных мировых центробанков

Стоимость нефти слабо снизилась на фоне заседаний крупных мировых центробанков Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снизились после четырехнедельного роста. Теперь рынки оценивают влияние на рынок нефти заседаний крупных мировых центробанков.
Энергетика
24 июля 2023 г. 09:28
Стоимость нефти слабо снизилась на фоне заседаний крупных мировых центробанков

Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снизились после четырехнедельного роста. Теперь рынки оценивают влияние на рынок нефти заседаний крупных мировых центробанков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,2%, до 80,72 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 76,91 доллара.

По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 2,2%, что стало четвертой неделей роста котировок подряд. За это время нефть суммарно подорожала на 9,8% и 11,4% соответственно.

На текущей неделе рынки будут следить за заседаниями крупных мировых центробанков, которые могут вновь повысить свои ключевые ставки. Так, аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых.

Традиционно ужесточение монетарной политики укрепляет стоимость национальной валюты, что делает сырьевые товары менее доступными для покупки в других валютах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пакистан и Азербайджан подпишут историческое газовое соглашение
Пакистан и Азербайджан подпишут историческое газовое соглашение
22 июля 2023 г. 23:05
Прокачка нефти BTC по территории Турции выросла более чем на 6%
Прокачка нефти BTC по территории Турции выросла более чем на 6%
22 июля 2023 г. 12:00
Цена азербайджанской нефти превысила 84 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 84 доллара
22 июля 2023 г. 09:28
Президент: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично пока не будут известны источники его финансирования
Президент: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично пока не будут известны источники его финансирования
21 июля 2023 г. 21:09
Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны
Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны
21 июля 2023 г. 18:34
Цены на нефть ускорили рост на позитивном настроении рынка
Цены на нефть ускорили рост на позитивном настроении рынка
21 июля 2023 г. 15:22
Цены на газ в Европе повысились на 3,2%
Цены на газ в Европе повысились на 3,2%
21 июля 2023 г. 11:06
Цена азербайджанской нефти снизилась до 83 долларов
Цена азербайджанской нефти снизилась до 83 долларов
21 июля 2023 г. 10:39
Обсуждены предстоящие работы по второму этапу разработки ГКМ Абшерон
Обсуждены предстоящие работы по второму этапу разработки ГКМ "Абшерон"
20 июля 2023 г. 22:47
Перенесено проведение работ на газопроводе в Билясуваре 
Перенесено проведение работ на газопроводе в Билясуваре 
20 июля 2023 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi