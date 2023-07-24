Стоимость нефти слабо снизилась на фоне заседаний крупных мировых центробанков

Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снизились после четырехнедельного роста. Теперь рынки оценивают влияние на рынок нефти заседаний крупных мировых центробанков.

Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снизились после четырехнедельного роста. Теперь рынки оценивают влияние на рынок нефти заседаний крупных мировых центробанков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,2%, до 80,72 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 76,91 доллара.

По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 2,2%, что стало четвертой неделей роста котировок подряд. За это время нефть суммарно подорожала на 9,8% и 11,4% соответственно.

На текущей неделе рынки будут следить за заседаниями крупных мировых центробанков, которые могут вновь повысить свои ключевые ставки. Так, аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых.

Традиционно ужесточение монетарной политики укрепляет стоимость национальной валюты, что делает сырьевые товары менее доступными для покупки в других валютах.