Стоимость нефти растет

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,74 долларов или же 2,95% и составила 60,72 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее повысилась на 2,32% или 1,51 доллара и составила 66,54 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.