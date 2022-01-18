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Стоимость нефти растет на фоне распространения "омикрон"-штамма

Стоимость нефти растет на фоне распространения "омикрон"-штамма Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили рост из-за ее потенциального недостатка на рынке, после того как стоимость марки Brent впервые с октября 2014 года превысила 87 долларов США за баррель.
Энергетика
18 января 2022 г. 09:26
Стоимость нефти растет на фоне распространения омикрон-штамма

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили рост из-за ее потенциального недостатка на рынке, после того как стоимость марки Brent впервые с октября 2014 года превысила 87 долларов США за баррель.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93%, до 87,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 84,34 доллара.

На рынке нефти наблюдалась положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают баланс спроса и предложения нефти на рынке.

По словам аналитиков Goldman Sachs, рынок по-прежнему испытывает удивительно большой дефицит, поскольку штамм "омикрон" пока незначительно влияет на спрос, чем ожидалось.

Кроме того, инвесторы оценивают новости из Абу-Даби, которые привели к напряженности на рынке нефти. Так, три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим нефтяной компании ADNOC.

Во вторник нефтяные трейдеры также находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК.

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Версия на азербайджанском языке “Omikron” ştamının yayılması fonunda neftin qiyməti artır
Версия на английском языке Oil prices rise amid omicron spread

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