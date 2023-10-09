Стоимость нефти растет на 4% на фоне палестино-израильского обострения

Нефть марок Brent и WTI дорожает на 4% на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
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Стоимость декабрьского фьючерса Brent достигала $88,99 за баррель на лондонской бирже ICE, но к 6:39 по бакинскому времени скорректировалась до $87,98 (+4,02%). Цена на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже составляет $86,35 (+4,3%).
Эксперты ANZ Group считают, что для рынков ключевым моментом является то, останется ли конфликт на текущих территориях или расширится на другие регионы, особенно на Саудовскую Аравию. Также растут опасения по поводу вступления в конфликт США и Ирана.