​Стоимость нефти продолжает снижаться

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,52 доллара, или же 0,90% и составила 57,51 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, ее стоимость снизилась на 2,61%, или 1,66 доллара и составила 62,06 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.