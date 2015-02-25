Стоимость нефти продолжает падать

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 0,34% или 0,17 долларов и составила 49,28 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 0,41% или 0,24 долларов и составила 58,66 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.