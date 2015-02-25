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    Стоимость нефти продолжает падать

    Цена нефти марки Brent упала до 58,66 долларов/баррель

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 0,34% или 0,17 долларов и составила 49,28 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 0,41% или 0,24 долларов и составила 58,66 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.

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