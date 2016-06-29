​Стоимость нефти превысила отметку в 51 доллар за баррель

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ Цены на нефть продолжают активно расти в среду на фоне данных по запасам энергосырья в США, стоимость Brent впервые с 23 июня, дня проведения референдума в Великобритании по Brexit, поднялась до отметки в 51 доллар за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.04 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 3,59% — до 51,03 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI — на 3,72%, до 49,63 доллара за баррель.