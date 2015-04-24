Стоимость нефти превысила 65 долларов/баррель

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,81% или 1,58 долларов и составила 57,74 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 3,55% или 2,23 долларов и составила 65,02 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.