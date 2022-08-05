Стоимость нефти повысилась в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения.

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53%, до 94,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 89,19 доллара. При этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 14 июля, а марки WTI дешевле 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля.

В пятницу утром стоимость нефти выросла в рамках коррекции после двухдневного снижения. Так, за два дня нефть марки Brent подешевела на 7,02%, марки WTI — на 6,88%.

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Весомое влияние оказали опасения о возникновении рецессии мировой экономики и продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.