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Стоимость нефти подорожала на опасениях за поставки

Стоимость нефти подорожала на опасениях за поставки Мировые цены на нефть в среду утром выросли на 2% в связи с опасениями по поводу перебоев поставок на рынок из России.
Энергетика
9 марта 2022 г. 10:08
Стоимость нефти подорожала на опасениях за поставки

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на 2% в связи с опасениями по поводу перебоев поставок на рынок из России.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 2,06%, до 130,62 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,63%, до 125,72 доллара.

Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

США за сутки импортировали из РФ более 670 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в прошлом году. Аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal, считают, что Соединенные Штаты должны найти способ компенсировать этот импорт торговлей с другими странами.

Инвесторы также обращают внимание на статистику Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 марта выросли на 2,8 млн баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение запасов на 0,7 млн баррелей.

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