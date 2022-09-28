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Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения

Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения более чем на 1%.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 15:07
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения более чем на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,77%, до 85,52 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 79,12 доллара.

Утром при этом нефть заметно дешевела, и такая динамика была вызвана данными Американского института нефти (API), который оценивает рост коммерческих запасов в США за неделю по 23 сентября примерно на 4,2 млн баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут увеличения запасов только на 0,4 млн баррелей.

09.35

Мировые цены на нефть в среду утром снизились более чем на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов "черного золота" в США за неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,31%, до 83,76 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 77,42 доллара.

В ночь на среду API сообщил, что оценивает подъем коммерческих запасов в США за неделю по 23 сентября примерно на 4,2 млн баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут увеличения запасов только на 0,4 млн баррелей.

Новый этап укрепления американской валюты также негативен для нефтяных котировок. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 114,59 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

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