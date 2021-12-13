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Стоимость нефти незначительно снизилась в ожидании доклада ОПЕК

Стоимость нефти незначительно снизилась в ожидании доклада ОПЕК Мировые цены на нефть потеряли весь свой прирост, достигнутый с утра, и теперь колеблются, в то время как инвесторы ожидают публикации доклада ОПЕК.
Энергетика
13 декабря 2021 г. 15:30
Стоимость нефти незначительно снизилась в ожидании доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть потеряли весь свой прирост, достигнутый с утра, и теперь колеблются, в то время как инвесторы ожидают публикации доклада ОПЕК.

Об этом передает Report со ссылкой на "Прайм".

По состоянию на 15:00 по бакинскому времени цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,05%, до 75,19 доллара США за баррель. А стоимость январских фьючерсов на WTI опускается на 0,14%, до 71,57 доллара.

Позднее в ходе торгов ОПЕК опубликует свой ежемесячный доклад с комментариями относительно нефтяного рынка.

09.13

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник на снижении опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,34%, до 76,15 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 72,59 доллара.

По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, ослабление опасений по поводу штамма "омикрон" помогает нефтяным рынкам "уклоняться от пессимистичных настроений".

Отсутствие особой реакции властей разных стран мира на выявление очередного штамма нового коронавируса приближает перспективы восстановления спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

Кроме того, нефтяные инвесторы находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК+ позднее в понедельник.

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Версия на азербайджанском языке Neft qiymətləri tərəddüd edir
Версия на английском языке Oil prices rise over 1%

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