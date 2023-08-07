Стоимость нефти незначительно снизилась на оценке инвесторами рыночных перспектив

Мировые цены на нефть незначительно снизились в понедельник утром на фоне того, как инвесторы оценивают рыночные перспективы и новости минувших выходных.

Мировые цены на нефть незначительно снизились в понедельник утром на фоне того, как инвесторы оценивают рыночные перспективы и новости минувших выходных.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,08%, до 86,17 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 82,74 доллара.

Цена марки Brent в пятницу превысила отметку в 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля на фоне продолжающегося ралли нефтяных цен, которые с начала лета выросли на 18% для марки Brent и на 20,8% - для марки WTI, а с начала месяца стоимость обеих марок увеличилась на 0,87% и 1,16% соответственно.

В понедельник инвесторы оценивают новости выходных. В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Позднее Росморречфлот сообщил, что танкер после повреждения находится на плаву, загрязнения для окружающей среды нет.