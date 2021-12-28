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Стоимость нефти незначительно подорожала

Стоимость нефти незначительно подорожала Нефть во вторник выросла в цене на ожиданиях высокого краткосрочного спроса на нее в Азии, в особенности в крупнейших странах мира, Китае и Индии.
Энергетика
28 декабря 2021 г. 09:11
Стоимость нефти незначительно подорожала

Нефть во вторник выросла в цене на ожиданиях высокого краткосрочного спроса на нее в Азии, в особенности в крупнейших странах мира, Китае и Индии.

Об этом передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,08%, до 78,28 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 75,78 доллара.

На нефтяном рынке наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть в Азии в следующем году. По данным S&P Global Platts, показатель останется высоким в будущем году. Агентство также прогнозирует, что Китай и Индия останутся "двигателями роста" этого спроса. Ежемесячный импорт сырой нефти в Индию в ноябре вырос до 10-месячного максимума, поскольку местные нефтепереработчики наращивают запасы сырья.

Кроме того, нефтяные инвесторы в целом оптимистично настроены, поскольку опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон" значительно ослабли на сообщения о том, что он не самый опасный среди других.

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Версия на английском языке Oil prices slightly increase

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