Стоимость нефти немного снизилась в ожидании новостей из Китая

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились. Рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае.

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились. Рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2%, до 75,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 71,16 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики Китая - одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Так, на прошлой неделе СМИ сообщали, что власти планируют поддержать экономику страны. Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика мировых регуляторов.

Так, ранее во вторник Народный банк Китая (Центробанк) понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,55% впервые с августа 2022 года. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года - до 3,7%, в августе - до 3,65% и после этого не менялась.