Стоимость нефти на мировых рынках коррекционно подорожала

Мировые цены на нефть в четверг утром поднялись в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок.

Мировые цены на нефть в четверг утром поднялись в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,29%, до 114,8 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,92%, до 110,79 доллара. Днем ранее котировки снизились на 13% и 12% соответственно. Более чем на 10% цены падали в ноябре 2021 года.

Днем ранее стоимость нефти обрушилась после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

Опасения по поводу поставок из-за санкций против России и ситуации вокруг Украины продолжают поддерживать стоимость нефти выше 100 долларов за баррель. Инвесторы также опасаются, что сложившаяся ситуация негативно отразится на перспективах восстановления экономики, что, в свою очередь, тоже влияет на нефтяной спрос.

Поддерживает коррекционный рост статистика из США. Минэнерго страны сообщило в среду, что запасы нефти в стране за неделю по 4 марта опустились на 1,9 млн баррелей вместо прогнозируемого снижения на 0,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали заметно сильнее прогноза — на 5,2 млн баррелей вместо 1,9 млн, а запасы бензина сократились слабее прогнозов — на 1,4 млн вместо 2,1 млн.