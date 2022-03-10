О нас
Аудио новости

Стоимость нефти на мировых рынках коррекционно подорожала

Стоимость нефти на мировых рынках коррекционно подорожала Мировые цены на нефть в четверг утром поднялись в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок.
Энергетика
10 марта 2022 г. 09:19
Стоимость нефти на мировых рынках коррекционно подорожала

Мировые цены на нефть в четверг утром поднялись в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,29%, до 114,8 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,92%, до 110,79 доллара. Днем ранее котировки снизились на 13% и 12% соответственно. Более чем на 10% цены падали в ноябре 2021 года.

Днем ранее стоимость нефти обрушилась после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

Опасения по поводу поставок из-за санкций против России и ситуации вокруг Украины продолжают поддерживать стоимость нефти выше 100 долларов за баррель. Инвесторы также опасаются, что сложившаяся ситуация негативно отразится на перспективах восстановления экономики, что, в свою очередь, тоже влияет на нефтяной спрос.

Поддерживает коррекционный рост статистика из США. Минэнерго страны сообщило в среду, что запасы нефти в стране за неделю по 4 марта опустились на 1,9 млн баррелей вместо прогнозируемого снижения на 0,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали заметно сильнее прогноза — на 5,2 млн баррелей вместо 1,9 млн, а запасы бензина сократились слабее прогнозов — на 1,4 млн вместо 2,1 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil price rises on world markets
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb

Самое важное

Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
9 марта 2022 г. 19:16
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi