​Стоимость нефти на мировом рынке стабильная

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) по сравнению с 17 января не изменилась и составила 48,69 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалась стабильность. Так, нефть марки Brent стоит 47,69 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.