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    Стоимость нефти на мировом рынке продолжает расти

    Цена нефти марки Brent превысила 57,4 долларов/баррель

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,97% или 1,57 долларов и составила 52,78 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,59% или 0,34 долларов и составила 57,39 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.

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