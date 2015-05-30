​Стоимость нефти на мировом рынке превысила 60 долларов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 2,57 долларов или же 4,46% и составила 60,25 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 4,57% или же 2,86 доллара и составила 65,44 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.