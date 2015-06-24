​Стоимость нефти на мировом рынке подорожала на 2%

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,35% или 1,4 долларов и составила 61,01 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,75% или 1,11 долларов и составила 63,34 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.