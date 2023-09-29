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Стоимость нефти может вырасти на 25% по итогам квартала из-за риска дефицита

Стоимость нефти может вырасти на 25% по итогам квартала из-за риска дефицита Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились. При этом по итогам сентября рост котировок может составить порядка 10%, а за квартал - как минимум 25% на фоне опасений дефицита на рынке.
Энергетика
29 сентября 2023 г. 09:54
Стоимость нефти может вырасти на 25% по итогам квартала из-за риска дефицита

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились. При этом по итогам сентября рост котировок может составить порядка 10%, а за квартал - как минимум 25% на фоне опасений дефицита на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,08%, до 93,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 91,81 доллара.

С начала месяца котировки обеих марок выросли на 7,3% и 9,8% соответственно, а с начала квартала рост оценивается почти в 25% и 30% соответственно. По итогам июня нефть Brent стоила около 74,9 доллара, WTI - 70,6 доллара за баррель.

Поддерживали стоимость нефти опасения по поводу возможного дефицита на рынке нефти, поскольку страны ОПЕК+ продолжают усилия по снижению добычи.

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Версия на английском языке Oil prices may rise by 25% by quarter-end due to shortage risk

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