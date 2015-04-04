Стоимость нефти может упасть до 10 долларов - ПРОГНОЗ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В ближайшей перспективе стоимость нефти на мировом рынке может упасть до 20 и даже до 10 долларов/баррель. Однако в этом случае в короткие сроки цены на нефть начнут стремительно расти и достигнут нынешнего значения. Как сообщает Report, по мнению обозревателя товарных рынков инвестиционной компании Capital Economics Томаса Пью, эта динамика будет наблюдаться в случае отмены экономических санкций против Ирана.

Эксперты агентства Bloomberg также считают, что с возвращением иранской нефти на мировой рынок стоимость сырой нефти упадет до 10 долларов/баррель.

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, что возвращение Ирана на сырьевой рынок на стоимость нефти не повлияет и цена нефти останется на уровне 50-60 долларов/баррель.

Помимо этого, по подсчетам США, Иран в настоящее время располагает резервом в 7-17 млн. баррелей нефти, а согласно информации брокерской компании EA Gibson Shipbrokers Ltd - 34,5 млн. баррелей нефти, готовых к продаже. По подсчетам аналитиков "Goldman Sachs", Иран сможет увеличить свой экспорт лишь во второй половине 2015 года. Однако продажа резервной нефти за этот срок приведет к росту предложений на рынке.

Отметим, что такие компании, как BP, Shell, Total и LUKoil заявили о готовности приступить к деятельности в Иране в нефтяном секторе в случае отмены санкций.

Напомним, что действующее в настоящее время эмбарго в отношении Ирана было введено в 2012 году. Евросоюз (ЕС) ввел запрет на импорт иранской нефти, а Соединенные Штаты, еще в 1980 году запретившие своим компаниям покупать иранскую нефть, вторично применили санкции и запретили третьим странам импортировать нефть из Ирана.

В результате экспорт иранской нефти упал с 2,5 млн. в 2011 году до 1,1 млн. баррелей в 2013 году. В списке стран-членов ОПЕК по объему нефтедобычи Иран сместился со второго места на пятое (после Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта).

Однако после незначительного смягчения санкций в 2013 году Иран увеличил экспорт нефти до 1,4 млн. баррелей/день. В качестве основных покупателей выступали Китай и Индия.