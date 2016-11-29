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    Стоимость нефти марки Brent выросла до $48,09 за баррель

    Приближение исторического заседания ОПЕК повышает напряжение на рынке нефти

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 6:30 по бакинскому времени поднялась на 1,768% — до $48,09 за баррель.

    Как передает Report, цена на нефть марки WTI выросла на 1,875% — до $48,94 за баррель.

    Приближение исторического заседания ОПЕК повышает напряжение на рынке нефти. Последние противоречивые заявления представителей Саудовской Аравии и Ирака в отношении планов по заморозке добычи спровоцировали активную игру спекулянтов.

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