Стоимость нефти марки Brent выросла до $48,09 за баррель

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 6:30 по бакинскому времени поднялась на 1,768% — до $48,09 за баррель.

Как передает Report, цена на нефть марки WTI выросла на 1,875% — до $48,94 за баррель.

Приближение исторического заседания ОПЕК повышает напряжение на рынке нефти. Последние противоречивые заявления представителей Саудовской Аравии и Ирака в отношении планов по заморозке добычи спровоцировали активную игру спекулянтов.