Стоимость нефти марки Brent упала до $55,81 за баррель

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 7:36 по бакинскому времени упала на 1,810% — до $55,81 за баррель.

Как передает Report, цена на нефть марки WTI снизилась на 2,013% — до $52,66 за баррель.

Напомним, ушедший год запомнится в мировой экономике грандиозными колебаниями мировых нефтяных цен и курсов валют. Эксперты отмечали, что нефть то мешала, то помогала российскому рублю, но в итоге позволила достичь необычно низкой инфляции.