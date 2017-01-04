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    Стоимость нефти марки Brent упала до $55,81 за баррель

    Цена на нефть марки WTI снизилась на 2,013% — до $52,66 за баррель

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 7:36 по бакинскому времени упала на 1,810% — до $55,81 за баррель.

    Как передает Report, цена на нефть марки WTI снизилась на 2,013% — до $52,66 за баррель.

    Напомним, ушедший год запомнится в мировой экономике грандиозными колебаниями мировых нефтяных цен и курсов валют. Эксперты отмечали, что нефть то мешала, то помогала российскому рублю, но в итоге позволила достичь необычно низкой инфляции.

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