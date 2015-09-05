Стоимость нефти марки Brent снизилась ниже психологической отметки в 50 долларов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,50% или 0,70 долларов и составила 46,05 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,11% или 1,07 долларов и составила 49,61 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 доллара/баррель.