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Стоимость нефти марки Brent снизилась до 93,83 доллара

Стоимость нефти марки Brent снизилась до 93,83 доллара Цены на нефть снизились на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения ограничений из-за COVID в Китае.
Энергетика
12 октября 2022 г. 09:52
Стоимость нефти марки Brent снизилась до 93,83 доллара

Цены на нефть снизились на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения ограничений из-за COVID в Китае.

Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 93,83 долларов за баррель, что на 0,46 долларов (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,90 долларов, до 94,29 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили 88,79 долларов за баррель, что на 0,56 долларов (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,78 долларов, до 89,35 долларов за баррель.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения. МВФ ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки.

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