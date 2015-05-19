​Стоимость нефти марки Brent снизилась до 66,3 долларов/баррель

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) осталась неизменной на уровне 59,69 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,81% или 0,54 доллара и составила 66,27 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.