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    ​Стоимость нефти марки Brent снизилась до 64,85 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки WTI не изменилась

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) со вчерашнего дня не изменилась и остается на уровне 57,74 долларов США.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent на биржах снизилась на 0,26%, или 0,17 долларов и составила 64,85 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.

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