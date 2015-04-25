​Стоимость нефти марки Brent снизилась до 64,85 долларов за баррель

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) со вчерашнего дня не изменилась и остается на уровне 57,74 долларов США.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent на биржах снизилась на 0,26%, или 0,17 долларов и составила 64,85 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.