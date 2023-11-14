Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке 83 доллара за баррель

Котировки нефти продолжили рост во вторник утром.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,36 доллара (0,44%), до 82,88 доллара за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,35 доллара (0,45%), до 78,61 доллара за баррель.
Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.
ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.
До этого цены на нефть снижались три недели подряд на опасениях по поводу замедления ведущих экономик мира, включая США и Китай. После коррекции эти опасения уже в значительной степени заложены в текущие котировки.