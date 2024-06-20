Стоимость нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок изменились разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Цены на нефть эталонных марок изменились разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,1 доллара за баррель. Это на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,22%, до 81,39 доллара за баррель.

В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником в США, а во вторник эти фьючерсы подорожали на 1,24 доллара (1,5%), до 81,57 доллара за баррель.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы позднее вечером. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.