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Стоимость нефти марки Brent незначительно выросла

Стоимость нефти марки Brent незначительно выросла

Цены на нефть в четверг утром растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 33,07 доллара США за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% - до 25,83 доллара за баррель.ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. Планируется обсуждение вопроса о сокращении добычи от 10 до 15 млн баррелей в сутки. 

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