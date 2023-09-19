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Стоимость нефти марки Brent достигла рекордной отметки

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордной отметки Мировые цены на нефть выросли во вторник утром.
Энергетика
19 сентября 2023 г. 09:06
Стоимость нефти марки Brent достигла рекордной отметки

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличившись на 0,69%, составила 95,08 долларов за баррель - впервые с 15 ноября прошлого года. Фьючерсы на WTI - на 0,83%, до 91,33 доллара.

Ожидания дефицита на рынке на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи продолжают поддерживать котировки нефти. На дефицит предложения на прошлой неделе в своих докладах указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Риски краткосрочного скачка до 100 долларов могут усилиться с текущим импульсом, но у нас мало уверенности в том, что он будет устойчивым", - цитирует агентство Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану. Эксперт отмечает, что ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос.

На фоне ценового давления трейдеры будут следить за итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский регулятор с прошлого года повышает ставки на фоне ускорения инфляции. В среду, как ожидается, ФРС по итогам сентябрьского заседания может сохранить ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” neftinin qiyməti 10 aylıq rekordu yeniləyib
Версия на английском языке Brent crude oil price reaches record high

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