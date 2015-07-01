​Стоимость нефти марки Brent достигла 63,6 долларов

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,14 долларов или 1,95% и составила 59,47 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее повысилась на 2,55% или 1,58 долларов и составила 63,59 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.