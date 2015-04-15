Стоимость нефти достигла 60 долларов/баррель

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,59% или 1,38 долларов и составила 53,29 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,04% или 0,62 долларов и составила 59,77 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 61 долларов/баррель.