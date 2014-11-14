Стоимость нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговой системы ICE. По состоянию на 11:05 котировки снизились на 0,6% - до 76,76 доллара за баррель, однако к 11:20 цена вернулась к отметке чуть выше 77 долларов.

Как сообщает Report, Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз цены на Brent в 2015 году с 101,67 доллара за баррель до 83,42 доллара за баррель. Основная причина - рост добычи нефти в США и объема поставок сырья из Саудовской Аравии на мировой рынок. Прогноз потребления EIA снизило с 92,5 млн баррелей в сутки до 91,38 млн баррелей в сутки.

Отметим, что 27 ноября в Вене пройдет встреча министров стран-участниц OPEC, на которой может быть рассмотрен вопрос о сокращении добычи. Однако, среди министров нет единого мнения. Саудовская Аравия с октября снижает цены по азиатским контрактам. На этом фоне министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес объявил, что страна подготовила предложения по предотвращению дальнейшего снижения цен и вынесет их на венскую сессию OPEC.