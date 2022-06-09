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Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель

Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост на фоне снижения стратегических резервов сырья в США до минимума с марта 1987 года.
Энергетика
9 июня 2022 г. 09:58
Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост на фоне снижения стратегических резервов сырья в США до минимума с марта 1987 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,39% — до 124,07 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,29% — до 122,47 доллара.

Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам нефти в США. По данным Минэнерго страны, стратегический резерв нефти за неделю, завершившуюся 3 июня, сократился на 7,3 млн баррелей, или на 1,4%, — до 519,3 млн баррелей. Таким образом, показатель достиг минимума с мартовской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 518,9 млн баррелей.

Вместе с тем коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю вместо ожидаемого снижения выросли на 2 млн баррелей, или на 0,5%, до 416,8 млн баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю уменьшились до 23,4 млн с 25 млн баррелей.

Запасы бензина в США снизились на 0,8 млн баррелей (на 0,4%), до 218,2 млн баррелей. Аналитики ожидали роста на 1,1 млн баррелей.

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