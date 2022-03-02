Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года

Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, и нефть марки Brent превысила 113 долларов США за баррель впервые с 30 июня 2014 года.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, и нефть марки Brent превысила 113 долларов США за баррель впервые с 30 июня 2014 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на WT подорожали на 7,5% — до 111,18 долларов.

07.36

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 5,83%, до 111,09 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз стоимость Brent превышала 111 долларов США за баррель в июле 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,68%, до 109,28 долларов США за баррель.

22:05

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 9,49%, до 107,27 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз стоимость Brent превышала 107 долларов США за баррель в августе 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 10,49%, до 105,76 долларов США за баррель.