Стоимость нефти Brent падает второй день подряд 5 августа

Мировые цены на нефть снизились в пределах 1,7%, а стоимость Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля.

Мировые цены на нефть снизились в пределах 1,7%, а стоимость Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,37% — до 92,82 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 87,04 доллара.

15.47

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению, инвесторы оценивают перспективы сокращения спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,53%, до 93,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 87,91 доллара.

В пятницу днем цены на нефть перешли к снижению на перспективах уменьшения спроса, инвесторы опасаются рецессии крупнейших экономик мира. Также негативное влияние на котировки оказывают коронавирусные ограничения в Китае.

10.48

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53%, до 94,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 89,19 доллара. При этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 14 июля, а марки WTI дешевле 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля.

В пятницу утром стоимость нефти выросла в рамках коррекции после двухдневного снижения. Так, за два дня нефть марки Brent подешевела на 7,02%, марки WTI — на 6,88%.

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Весомое влияние оказали опасения о возникновении рецессии мировой экономики и продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.