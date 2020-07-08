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Стоимость марки нефти Brent снизилась

Стоимость марки нефти Brent снизилась Снижение цен связано с неожиданным ростом запасов сырья в США
Энергетика
8 июля 2020 г. 10:02
Стоимость марки нефти Brent снизилась

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35% - до 42,93 доллара США за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% - до 40,45 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.

Инвесторы также обратили внимание на доклад минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки - до 11,63 миллиона, и на 2021 год - на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.

Кроме того, во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться.

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