Стоимость газа в Европе выросла на 4% на фоне роста цен в Азии

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до 384 долларов США за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе за один день торгов выросла более чем на 4%. Это произошло на фоне роста цен в Азии, ремонтных работ на европейских газовых промыслах, сокращения импорта сжиженного природного газа (СПГ) и слабого вклада ветрогенерации в региональный энергобаланс.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до 384 долларов США за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF достигла 265 долларов США за тысячу кубометров, тогда как в бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов США за тысячу кубометров.

Более 80% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Приток СПГ в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. Стоимость ближайшего — августовского — фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до 427 долларов США за тысячу кубометров, а с начала июня стоимость контракта выросла на 12%. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы сократилось по отношению к маю на 16%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние четыре месяца.

Как сообщалось ранее, жаркая погода в ЕС привела к росту спроса на электроэнергию, которая в Европе зачастую вырабатывается на газовых электростанциях. При этом цена энергоносителя на TTF подскочила до 363 доллара США за тысячу кубометров.