Стоимость газа в Европе выросла на 3,6%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника выросли на 3,6%, около 1 710 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника выросли на 3,6%, около 1 710 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию ростом на 4,2% к расчетной цене пятницы (1 649,9 доллара), у отметки чуть ниже 1 720 долларов. Вскоре котировки ненадолго повысились до 1 752,8 доллара (+6,2%). В последние минуты цены замедлили темпы роста до 3,6% и сейчас находятся на уровне 1 710 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессий подряд, расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1 400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1 900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1 720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.