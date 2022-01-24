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Стоимость газа в Европе выросла на 19%

Стоимость газа в Европе выросла на 19% Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19%, на уровне 1 100 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
24 января 2022 г. 17:28
Стоимость газа в Европе выросла на 19%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19%, на уровне 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, уже в первые минуты торгов подобралась к отметке в 1 000 долларов.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов.

В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

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