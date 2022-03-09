Стоимость газа в Европе в ходе торгов снизилась на 14%

Стоимость газа в Европе снизилась на 14%, опустившись ниже 2 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Стоимость газа в Европе снизилась на 14%, опустившись ниже 2 100 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 2 090,6 долларов за 1 тыс. кубометров.

В понедельник цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в 3 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

В целом рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как Россия 24 февраля начала военные действия в Украине.