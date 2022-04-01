Стоимость газа в Европе увеличилась более чем на 5%

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в пятницу поднялась выше 1 500 долларов за 1 тыс. кубометров.

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в пятницу поднялась выше 1 500 долларов за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 522 за 1 тыс. кубометров. В целом стоимость газа с начала торгов увеличилась на 5,6%.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, такие покупатели будут обязаны открывать в "Газпромбанке" специальные рублевые счета для оплаты поставок.