Стоимость газа в Европе снизилась

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе в начале торгов снизились на 1,4-5,6%, составив от 835 до 870 долларов США за тысячу кубометров.

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе в начале торгов снизились на 1,4-5,6%, составив от 835 до 870 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов с самого открытия торговой сессии в минусе. Пока ценовой максимум на платформе ICE Futures составил 870 долларов, а минимум — 834 доллара. Это на 1,4% и 5,6% ниже расчетной цены накануне — 883 доллара.

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1 000 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов, однако затем выросли почти до 900 долларов.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.