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Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 4%

Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 4% Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду снизились примерно на 4%, составив чуть выше 2 350 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 12:13
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 4%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду снизились примерно на 4%, составив чуть выше 2 350 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 456,8 доллара за тысячу кубометров (+0,1%) и в первый час торгов незначительно росли. Однако позже котировки перешли к снижению, остановившись на отметке 2 354,4 доллара (-4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2 455,2 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 4 %-dək düşüb
Версия на английском языке Cost of gas in Europe drops by about 4%

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